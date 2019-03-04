Новые ограничения ФИА могут ударить по квалификационным режимам моторов Ф-1

Международная автомобильная федерация стала более пристально следить за выполнением регламента по моторам, нацелившись на то, чтобы в силовых установках некоторых команд не было дополнительных резервуаров, которые могли бы использоваться для временного увеличения мощности двигателя, так называемого «режима вечеринки».



«Мы контролируем все области, в которых производители двигателей теоретически могли бы нарушить регламент», — приводит слова Чарли Уайтинга Auto Motor und Sport.



Неназванный инженер подтвердил источнику, что в межсезонье команды получили огромное количество технических директив. Эксперты Международной автомобильной федерации детально изучают топливные системы команд. В итоге командам были разрешены дополнительные резервуары объёмом 0,1 литра для выравнивания давления топлива.