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Грожан: ощущения «Хааса» перед сезоном даже лучше, чем в прошлом году

Грожан: ощущения «Хааса» перед сезоном даже лучше, чем в прошлом году
Авто / Формула-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о работе американской команды перед предстоящим сезоном Формулы-1.

«Квалификация в Мельбурне покажет, на что мы можем рассчитывать. У нас есть замыслы, но мы сфокусированы на работе над машиной. У нас хорошая отправная точка, но мы не сосредоточены на времени круга. Ощущения хорошие, как и в прошлом году. Может быть, даже лучше, что хорошо», — цитирует Грожана GrandPX.news.

Ранее Ромен прокомментировал свои визиты к психологу.

«Когда обращаешься к специалисту, пребывая в поисках ответов на некоторые вопросы, это свидетельствует о силе. К психологам обращаются не только нездоровые люди. Не думаю, что Теди Ринер сумасшедший. Он 10-кратный чемпион мира и олимпийский чемпион, но он также посещает психолога и не скрывает этого. Во Франции всё больше спортсменов обращаются к психологам, мы видим, что это даёт преимущество», — сказал Грожан.

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