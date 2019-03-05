Грожан: ощущения «Хааса» перед сезоном даже лучше, чем в прошлом году

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением о работе американской команды перед предстоящим сезоном Формулы-1.



«Квалификация в Мельбурне покажет, на что мы можем рассчитывать. У нас есть замыслы, но мы сфокусированы на работе над машиной. У нас хорошая отправная точка, но мы не сосредоточены на времени круга. Ощущения хорошие, как и в прошлом году. Может быть, даже лучше, что хорошо», — цитирует Грожана GrandPX.news.

Ранее Ромен прокомментировал свои визиты к психологу.

«Когда обращаешься к специалисту, пребывая в поисках ответов на некоторые вопросы, это свидетельствует о силе. К психологам обращаются не только нездоровые люди. Не думаю, что Теди Ринер сумасшедший. Он 10-кратный чемпион мира и олимпийский чемпион, но он также посещает психолога и не скрывает этого. Во Франции всё больше спортсменов обращаются к психологам, мы видим, что это даёт преимущество», — сказал Грожан.