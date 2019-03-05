Гасли: давление в «Ред Булл» — это часть игры

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли поделился ожиданиями от первого сезона в австрийской команде Формулы-1.

«Объективно говоря, это мой второй год, и в этом виде спорта развиваются год за годом. Опыт — это то, что делает сильнее. Да, речь идёт о чистой скорости, но это также о понимании автомобиля, об адаптации стиля пилотирования, когда это необходимо, о работе с инженерами. Я постараюсь учиться как можно быстрее.



Я всегда оптимистичен. Моя цель — продолжать расти как гонщику. Это только мой второй год, и мне нужно многому научиться, но я нахожусь в лучшем месте. Я с командой чемпионского уровня, с Ферстаппеном, который является одним из самых талантливых пилотов. Я рад быть здесь и постараюсь дать максимум для команды.



Какие у меня отношения с Максом? Если честно, пока мы провели вместе не так уж много времени. Что касается давления, то это просто часть игры», — цитирует Гасли GrandPX.news.