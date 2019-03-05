Квят: чемпион может позволить себе неудачный период, пилот средней группы — нет

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о возвращении в Формулу-1. Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением, что после годичной паузы Квят стал более хладнокровным и сильным.

«Время покажет. Единственное, что я могу сказать, это то, что я изменил некоторые вещи в своей подготовке к гонкам и в работе. И я очень надеюсь, что это приведёт к улучшению моего пилотирования. Я не хочу говорить, какие это изменения. Я не хочу ничего раскрывать. Хочу продемонстрировать это на трассе.



Год в «Феррари» был очень позитивным. Было здорово поработать в немного другой среде. «Феррари» была очень добра ко мне, и в какой-то момент я ощутил голод до возвращения в Формулу-1. Мне казалось, что вернуться будет очень трудно, но потом появилась возможность. Да, было несколько провальных дней, но всего несколько, а в целом это был очень позитивный год. Всё не всегда идёт легко. Иногда хорошо пережить взлёты и падения, и этот год помог мне ощутить больший голод.



Формула-1 такова. Вы всегда должны быть на подъёме. Быть может, если ты чемпион, то можешь позволить себе неудачный период, но когда ты в средней группе, то должен показывать максимум всегда. Ты не можешь провалить три-четыре гонки подряд. Сейчас вокруг меня отличная команда, которая помогла мне переварить прошлое и понять, что именно я должен был улучшить и в личностном плане, и в спортивном», — сказал Квят Mundo Deportivo.