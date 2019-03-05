Йос Ферстаппен: Макс — лучший пилот по обгонам

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, вспомнил концовку прошлого сезона Формулы-1, где его сын выдал удачную серию.

«Он действительно был очень силён, но, чтобы достичь этих результатов, ему постоянно приходилось рисковать. Когда рискуешь, может случиться всё что угодно. И легче начинать гонку с первого ряда, потому что тогда ты рискуешь не так сильно. А на обгонах Макс лучший.

Я разговариваю с Максом обо всём. Начало прошлого года выдалось трудным, и мы тоже говорили об этом, но на самом деле ничего серьёзного не происходило. Это фанаты, СМИ и прочее окружение сделали эту ситуацию проблемной. Возможно, самый жёсткий разговор с ним был после Монако, в остальном же мы беседуем о деталях", — рассказал Йос Speedweek.