Карлос Гон освобождён под залог в $ 9 млн

Бывший председатель совета директоров «Ниссан» и экс-президент «Рено» Карлос Гон освобождён Окружным судом Токио под залог в один млрд йен (около $9 млн). Об этом сообщает Reuters.

По решению суда за Гоном будет вестись видеонаблюдение и он не сможет покидать Японию. На данный момент он находится под арестом 107 дней.

19 ноября прошлого года Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы по подозрению в финансовых махинациях. Карлос обвиняется в занижении доходов в размере $ 44 млн в отчётностях для Токийской фондовой биржи. По предположением, Келли помогал ему в этом. В конце прошлого года Грега выпустили под залог, однако Гону в этом отказали, невзирая на ходатайства адвокатов.