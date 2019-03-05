Зурер: у «Феррари» могут быть проблемы с перегревом болида

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер высказался о машине «Феррари».

На прошлой неделе руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сказал о машине 2019 года следующее: «Я бы хотел видеть её более надёжной. Чтобы победить, мы должны быть сильнейшими, мы пока ими не являемся».

Марк также сомневается в том, что у итальянской команды всё хорошо, однако признаёт, что её болид на данный момент лучший в серии.

«У них были различные проблемы на тестах. Это заставляет меня задуматься. Если у вас есть только одна проблема, то вы можете её решить. Но когда они разные, то возникают сложности. Я думаю, что это может быть связано с перегревом. У «Феррари» очень узкая задняя часть машины, мало воздухозаборников и очень маленький верхний воздухозаборник.

Однако у «Феррари» есть небольшое преимущество над «Мерседесом». Оно стало намного меньше на второй неделе тестов. Я бы сказал, что она опережала его на полсекунды на первой неделе и, быть может, на две десятых на второй. Однако «Феррари» впереди", — сказал Зурер Sport1.