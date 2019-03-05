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Опубликован выбор шин гонщиками на Гран-при Австралии Формулы-1

Опубликован выбор шин гонщиками на Гран-при Австралии Формулы-1
Авто / Формула-1

Итальянская шинная компания «Пирелли», являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы-1, представила выбор шин командами и пилотами для Гран-при Австралии.

Больше всех самых мягких покрышек — по 10 комплектов «софта» — выбрали оба пилота «Рено» Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо. Ставку на «медиум» сделал гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, взявший четыре комплекта этих шин. Больше остальных «харда» — по два набора — взяли Роберт Кубица, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Шарль Леклер, Нико Хюлькенберг, Серхио Перес, Лэнс Стролл.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят выбрал девять «софтов», три «медиума» и один «хард».

Посмотреть фото можно на официальной странице «Пирелли» в «Твиттере».

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