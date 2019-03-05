Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса проанализировал предстоящий сезон «Королевских гонок».
«Я никогда не видел такого плотного межсезонья. Это действительно впечатляет. Единственная команда, которая немного отстаёт от темпов, — это «Уильямс». Меня впечатляет «Феррари». Самое невероятное — то, что они делают с таким маленьким передним антикрылом. То же самое с «Альфа Ромео». Единственное, что мне не нравится в «Феррари», — это матовый цвет. Я боюсь, что «Феррари» будет доминировать. Мы можем оказаться в той же ситуации, что и с доминацией «Мерседеса». По крайней мере последний день Хэмилтона на тестах — это луч надежды.
Двигатель «Хонды» на очень хорошем уровне. Я был удивлен, увидев у «Ред Булл» болид, сильно похожий на прошлогодний. Что я могу сказать? Их машина на поворотах кажется нормальной, но я вовсе не удивлён», — сказал де ла Роса El Confidencial.
Де ла Роса: никогда не видел такого плотного межсезонья, отстаёт лишь «Уильямс»