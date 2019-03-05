Перес заявил, что больше не стремится перейти в «Феррари»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес ответил на вопрос, мечтает ли он однажды оказаться в «Феррари».

«Времена изменились, и моя главная цель — вывести эту команду на новый уровень. Я крайне вовлечён в этот проект, и думаю, что мы переживаем значимый момент и можем совершить великие вещи», — сказал Перес.

Также мексиканский гонщик рассказал о цели «Рейсинг Пойнт» в сезоне-2019.

«Мы не самые быстрые в середине, но и не самые медленные. Наша цель — занять четвёртое место Кубке конструкторов, и то, что я вижу, заставляет меня придерживаться этого мнения. У нас всё готово, чтобы серьёзно улучшить болид перед Мельбурном. Там мы сможем сравнить себя с самой быстрой команд из середины пелотона. Я ожидал, что между командами будут разрывы, но в этом сезоне всё очень плотно. «Альфа Ромео» будет очень конкурентоспособной, но я уверен, что мы опередим всех», — цитирует Переса GrandPX.news.