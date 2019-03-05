Маркелов показал девятое время в предсезонных тестах Супер Формулы

5 марта на автодроме «Сузука» состоялись предсезонные тесты Супер Формулы, в которых принял участие пилот команды Le Mans Артём Маркелов. По итогам дня новобранец серии оказался на девятом месте в протоколе. Тройку лучших сформировали Кента Ямашита, Алекс Палоу и Камуи Кобаяси.

После завершения сессии Маркелов поделился впечатлениями от дня тестов, признав, что он пока осваивается в работе с новой техникой.

«Рад пилотировать эту машину в этом году. Получил удовольствие, надеюсь, в дальнейшем мы сможем сделать ещё шаг вперёд. Разница между шинами в Формуле-2 и Супер Формуле велика, так что я испытывал некоторые проблемы. Это совершенно другая работа, и я надеюсь, что в будущем буду справляться с ней лучше», — сказал Маркелов на пресс-конференции, размещённой на YouTube-канале Супер Формулы.