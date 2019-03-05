Алонсо готов вернуться в Ф-1, если получит шанс выступить в топ-команде

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, завершивший выступления в Ф-1 после сезона-2018, признался, что он не исключает возвращения в серию. Вместе с тем испанец признался, что готов возобновить выступления в Формуле-1 лишь в том случае, если получит возможность выступать в топ-команде.

«Ты всегда будешь скучать по Формуле-1, потому как в этой серии самые быстрые болиды на планете. Так что если появится возможность выступать за одну из лидирующих команд, в которой будет возможность побеждать, в таких случаях всегда скажешь „да“.

Вместе с тем, приоритетом в 2019 году будет гонка в Индианаполисе. Знаю, что это самая сложная гонка из тех, благодаря которой можешь завоевать «Тройную корону»", — приводит слова испанца Marca.