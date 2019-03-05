Тодт: мы должны оставить Мика Шумахера в покое

Президент ФИА Жан Тодт поделился мыслями о сыне семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера — Мике, дав понять, что на юного немца не стоит оказывать давление.

«Рад, что Мик стал членом гоночной академии „Феррари“. Он сын Михаэля, и я знаю его с детства. Люблю этого парня, у него замечательный характер, но мы должны оставить его в покое. Он показывает, что очень талантливый пилот, и, кроме того, он отличный, хорошо образованный и скромный парень.

Буду за ним пристально наблюдать, как делал это всегда. Мик очень простой, преданный и ещё не испорчен", — приводит слова Тодта Pitpass.

В 2019 году Мик дебютирует в Формуле-2 в составе Prema. В 2018 году он стал чемпионом Европейской серии Формулы-3.