В «Феррари» объяснили отказ от логотипа компании Mission Winnow в Мельбурне

4 марта стало известно, что в команде «Феррари» приняли решение выступить на Гран-при Австралии в униформе образца минувшего сезона. По сравнению с официальными предсезонными тестами изменится и ливрея болида, на которой не будет изображён логотип Mission Winnow. Собственно из-за него в «Скудерии» и вынуждены были прибегнуть к таким действиям.

Mission Winnow — крупная мировая кампания, связанная с известной табачной корпорацией Philip Morris International. Как известно, запрет об использовании рекламы табачных изделий в Формуле-1 не снят, потому это партнёрство «Феррари» вызвало серьёзные вопросы. В итальянской команде подчёркивают, что партнёрство с Mission Winnow не предусматривает рекламы табака.

Ситуацию с вынужденными изменениями на Гран-при Австралии прокомментировал исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери.

«У нас возникли проблемы с Департаментом здравоохранения Австралии, а у Philip Morris уже не оставалось времени, чтобы найти решение для этой проблемы. Mission Winnow это не бренд и у него нет ничего общего с табаком. Речь идёт о переходе от табака к продукции электроники. В любом случае, в Австралии нам удастся удивить болельщиков», — приводит слова функционера Motorsport.