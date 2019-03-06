Жан Тодт раскритиковал критиков изменений в Формуле-1

Президент ФИА Жан Тодт раскритиковал скептическое отношение к различным изменениям в Формуле-1, в том числе и к новому регламенту по аэродинамике.

«Я слышу разное. И что это пустая трата денег, и что это фантастическое улучшение для обгонов. Поэтому я рад наконец посмотреть на то, что выйдет. Но Формула 1 — это мир противоречий. Вместо того чтобы позитивно относиться к людям, улучшая гоночный продукт, который у нас есть, они всегда пытаются найти то, что не работает. Это немного неправильно», — цитирует Тодта Motorsport.