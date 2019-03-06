В Зандворте намерены продолжать борьбу за право проведения Гран-при Нидерландов

Автодром в Зандворте не собирается отказываться от притязаний на проведение Гран-при Нидерландов Формулы-1. Такую позицию высказал Альгемен Дагблад, председатель фонда, который борется за получение прав на организацию этапа «Королевских гонок».

Ранее в спортивном комитете Нидерландов дали понять, что автодром «Зандворт» является единственным потенциальным местом проведения гонки Формулы-1 в Нидерландах.

«У нас есть письмо от ФОМ, в котором говорится, что мы всё ещё являемся альтернативой «Зандворту», если у них всё сорвётся. ФОМ вступил в период эксклюзивных переговоров с «Зандвортом», о чём мы сожалеем, но уважаем это. Поэтому ФОМ делает всё, чтобы помочь «Зандворту». Только после 31 марта мы снова поговорим с ними, так что до этого времени будем молчать», — цитирует Дагблада Sports Mole.