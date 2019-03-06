Абитебуль назвал главных конкурентов «Рено» в сезоне-2019

По словам руководителя «Рено» Сириля Абитебуля, его команда перед сезоном-2019 готовится к конкурентной борьбе за звание «лучшего среди остальных».

«Мы были третьими на тестах по километражу, а с болидом не случилось никаких фундаментальных проблем. Мы ближе к лидерам, чем раньше. Однако, по нашим оценкам, между нами, „Торо Россо“, „Хаасом“, „Альфа Ромео“ и „Маклареном“ практически нет никакого разрыва. „Ред Булл“ до сих пор остаётся для нас загадкой», — сказал Абитебуль.

Сириль добавил, что стабильность в регламенте на двигатели сделала так, что особых различий в силовых установках «Феррари», «Мерседеса», «Рено» и «Хонды» — нет. Однако, по его словам, это неприменимо к болидам, учитывая, что «Феррари» и «Альфа Ромео» избрали одну концепцию переднего антикрыла, а «Мерседес» и «Ред Булл» — другую.



«Сейчас нужно решаться, в какую сторону надо двигаться. Все будут одинаковыми в 2020 году. Мы внимательно следим за концепцией „Феррари“. Некоторые решения находятся в процессе изучения. Мы должны выяснить, лучше быть консервативными или экстремальными», — цитирует Абитебуля Auto Motor und Sport.