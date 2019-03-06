Ферстаппен: я почти не спал перед шейкдауном с «Хондой»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, с какими эмоциями он ждал начала старта работы его команды с мотористами из «Хонды».

«Я был очень взволнован перед съёмочным днём в Сильверстоуне. Я просто хотел выйти и ощутить двигатель. За ночь до этого я практически не спал. Я давно не был так взволнован.



Тесты? Я просто был более сконцентрированным. Это наш новый проект с „Хондой“, и было очень важно понять, как всё работает. Тесты важны для того, чтобы команды подготовились к началу сезона наилучшим образом, потому что потом будет мало времени, так как сезон начнёт вносить большое количество корректировок.



Я был впечатлён невероятно сосредоточенной и спокойной работой „Хонды“. Это очень бодрое начало, и мы все с нетерпением ждём начала совместной работы и достижения больших результатов. В команде очень позитивная атмосфера. Возможно, для того чтобы преуспеть, здорово иметь новую мотивацию. Все с нетерпением ждут начала работы, и не только на этот год, но и на следующий», — сказал Ферстаппен Autosport.