Доменикали: для появления в Формуле-1 «Фольксвагена» сейчас неподходящие времена

Генеральный директор концерна «Фольксваген—Ламборгини» и бывший глава «Феррари» Стефано Доменикали высказался о возможном появлении в Формуле-1 команды «Фольксвагена».



«После «дизельного» скандала «Фольксваген» решил инвестировать в Формулу-E как средство коммуникации с перспективными технологиями. Конечно, я хотел бы когда-нибудь вернуться в Формулу-1, но нынешние времена для этого не подходящие.

«Феррари»? Похоже, впереди у них отличный сезон. Их болид очень конкурентоспособный. Больше я не хочу ничего говорить. Было бы неправильно комментировать команду, которая занимает большое место в моём сердце. Я могу пожелать Бинотто только всего наилучшего. Он хороший друг и за последние годы по праву заслужил отличную репутацию», — сказал Доменикали La Gazzetta dello Sport.