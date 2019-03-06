Риккардо: в этом сезоне «Рено» нужно развивать болид быстрее, чем в прошлом

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал, при каких условиях его команда сможет приблизиться к сильнейшим командам Формулы-1.

«Наша главная задача на этот год — завершить сезон четвёртыми в Кубке конструкторов или, может быть, даже выше. Но разрыв перед тройкой лидеров значителен, и он не будет сокращён в одночасье. Для этого необходимо интенсивнее развивать болид.



Разговаривая Хюлькенбергом и понемногу понимая, как работает команда, я сделал вывод, что темпы развития в прошлом году были ниже, чем ожидалось. Нам нужно выяснить, что нужно сделать, чтобы улучшить болид, а также сделать так, чтобы все необходимые обновления реализовывались как можно быстрее. Это будет ключевым фактором, от которого зависит наша способность сократить разрыв», — сказал Риккардо L'Equipe.