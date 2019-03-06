Агаг: Экклстоун признал, что зря сомневался насчёт Формулы-Е

Президент Формулы-E Алехандро Агаг подчеркнул, что в 2012 году после анонса электросерии Берни Экклстоун сомневался в том, что старт чемпионата состоится.



«Когда мы анонсировали старт Формулы-Е в 2012 году многие сомневались, что мы организуем хотя бы одну гонку. Даже Берни Экклстоун, которого я ценю как друга и бизнесмена говорил мне об этом. Но два года спустя я приехал на Формулу-1 в Спа незадолго до этапа Формулы-Е в Пекине и показал Берни фотографии трассы с бетонными блоками и защитными сетками. Он посмотрел на фото и сказал, что это здорово, что он оказался не прав, а я — прав.



В первый сезон я сомневался, что мы сможем продолжать. После третьей гонки нам понадобились деньги, возникли трудности с акционерами. Было непросто, но я был обязан решить проблемы, потому что многие на тот момент поверили в нас. В итоге решение было найдено, но мы находились на грани», — приводит слова Агага Express.