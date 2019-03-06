Хюлькенберг: с новой машиной «Рено» нет серьёзных проблем

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подчеркнул, что доволен новым болидом французской команды, и отметил, что с машиной нет никаких серьёзных проблем.



«Впечатления от новой машины отличные. Всегда есть какие-то слабые места, а если вы полностью довольны, значит, вы не до конца справляетесь с этим. Когда вы атакуете в Барселоне, то вам стоит быть осторожнее, чтобы не убить шины как можно раньше, — трасса очень требовательна к резине.



Наш болид чувствует себя хорошо как с низкой, так и с высокой загруженностью топливом, так что у нас нет никаких серьёзных проблем с болидом», — приводит слова Нико Хюлькенберга GPToday.

Новый сезон Формулы-1 стартует 15 марта в Австралии. Первая гонка пройдёт 17 марта.