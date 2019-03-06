Переговоры о продлении контракта с трассой в Барселоне на 2020 год не начались

Президент трассы в Барселоне, на которой проходит Гран-при Испании, Винченце Агилера подчеркнул, что в ближайшее время начнутся переговоры о продлении контракта с трассой, и рассказал о требованиях акционеров автодрома.



«Общаемся с руководством, но переговоры пока не ведём. Они должны начаться в ближайшее время. Я настроен оптимистично, поскольку все заинтересованы в том, чтобы найти соглашение. Акционеры выдвинули ряд условий.



Наша основная цель — увеличить доход и сократить расходы. В 2018 году мы понесли значительные потери. Мы не хотим больше терпеть этого. Переговоры должны закончиться раньше, точно не в конце сезона, когда будет опубликован календарь», — приводит слова Винченце Агилеры Nextgen-Auto.