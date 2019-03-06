Михил Мол может купить акции «Рейсинг Пойнт»

Голландский предприниматель Михил Мол может купить акции команды «Рейсинг Пойнт», сообщает GPToday со ссылкой на свои источники. По информации источника, владелец команды Лоуренс Стролл предложил Молу купить пакет акций в обмен на инвестиции.



Стоит отметить, что изначально Мол владел 30 процентами акций предшественника «Рейсинг Пойнт» — команды «Форс Индия», но затем его доля была снижена до 15 процентов, после того как Виджей Малья увеличил долю инвестиций в проект.



В команде отказались комментировать данную информацию, а Михил Мол подтвердил, что ведёт переговоры о покупке пакета акций коллектива, причём он также подтвердил, что наверняка останется в команде и будет исполнять определённую роль в коллективе.