Де ла Роса: у «Мерседеса» нет возможности поменять решение по переднему крылу

Бывший пилот Формулы-1 Педро де ла Роса считает, что у «Мерседеса» нет возможности вернуться назад и поменять конструкцию переднего крыла.



«Складывается впечатление, что изменения в техническом регламенте оказали большее влияние на «Мерседес», чем на их соперников. Если это так, то, возможно, их специалисты окажутся в сложной ситуации. Изменение дизайна переднего крыла ведёт к тому, что приходится менять весь болид. В таком случае очень сложно добиться аэродинамического прогресса.



У инженеров несколько путей. Это как лабиринт. Вы начинаете идти по одному пути, а спустя десять минут можете понять, что нужно было выбрать другой. В Формуле-1, если проиграете пять гонок, вы оказываетесь вне титульной гонки. Наступило время, когда доминирующие команды стараются не рисковать, но есть и те, кто идёт другим путём. «Мерседес» может выиграть чемпионат. Важно, как он закончится, а не начнётся. Но у «Мерседеса» нет другого выбора, кроме как продолжать развивать технические решения», — приводит слова де ла Росы El Confidencial.