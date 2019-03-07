Падди Лоу временно покинул «Уильямс»

Технический директор «Уильямса» Падди Лоу отказался от своей должности за девять дней до старта сезона Формулы-1, сообщает RaceFans. Причиной этого, по заявлению команды, стали личные причины. Официально Лоу ушёл в отпуск и покинул коллектив временно.



Напомним, что команда не успела подготовить свой болид к первым тестам в Барселоне, начав работу только в третий день тестовой сессии после обеда. По итогам тестов команда проехала самый маленький километраж из всего пелотона и, по мнению многих экспертов, серьёзно отстаёт от остального пелотона. После этого в прессе появились слухи о возможном увольнении Падди Лоу, однако руководство команды в лице заместителя руководителя Клэр Уильямс опровергло эту информацию.



О том, кто заменит Падди Лоу на посту технического директора команды пока не сообщается.