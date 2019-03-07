Тиктум: надеюсь, я смогу принять участие в тестах за «Ред Булл»

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Дэниел Тиктум надеется протестировать болид «Ред Булл» в течение сезона-2019. В прошлом году он не смог это сделать, так как ему не хватило очков суперлицензии.



«Надеюсь, я смогу принять участие в тестах за „Ред Булл“. На данный момент нет подтверждений, но это возможно. Я стараюсь продолжать выполнять свою работу, и, если я хорошо выступлю в Супер Формуле, порадовав руководство, наверняка оно даст мне возможность пилотировать машину в этом году.



2020 год? Скорее всего, у меня есть перспективы с „Торо Россо“. Никогда не знаешь, что произойдёт, но я просто продолжаю стараться изо всех сил», — сказал Тиктум Motorsport.

На прошлой неделе Дэниел впервые сел за руль болида Формулы-1, приняв участие в шоу-заездах на Сузуке.