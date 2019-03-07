Сайнс ответил Марко, сказавшему, что «Макларен» будет в числе отстающих

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал слова представителя «Ред Булл» Хельмута Марко, который выразил мнение, что в предстоящем сезоне Формулы-1 «Макларен» и «Уильямс» будут в числе отстающих команд.

«Каждый имеет право на своё мнение и делать прогнозы. Я уверен, что именно цифры с тестов заставили его сказать это, поэтому нет ничего, чему можно было бы возразить в его словах. Хотя я не знаю, на каких позициях мы будем, но мы проехали больше кругов, чем в другие годы. Да, впереди всех три ведущие команды, но пелотон очень плотен. Невозможно сказать, шестые мы или девятые.



В прошлом году „Хаас“ был на шаг впереди по сравнению с другими командами середины. В этом году он может преподнести сюрприз. Разница между командами минимальна. Мы отстаём от лидеров примерно на секунду, но нам нужно быть терпеливыми. Мы не знаем, что привезут в Мельбурн „Рено“, „Альфа Ромео“ и „Рейсинг Пойнт“, — сказал Сайнс Marca.