Правозащитники недовольны позицией Формулы-1 по аресту в Бахрейне активиста

Правозащитники обеспокоены ситуацией вокруг Гран-при Формулы-1 в Бахрейне. Об этом сообщает GrandPX.news.



«Хьюман Райтс Вотч» и 16 других организаций по борьбе за права человека направили письма руководству Формулы-1 по поводу заключения в тюрьму активистки Наджи Юсефы, выступившей с критической позицией по поводу проведения гонки в 2017-м и осуждённой на три года.



В Бахрейне заявили, что активист был заключён в тюрьму за «трансляцию ложных и предвзятых новостей» о Бахрейне и за «содействие террористическим актам». В письме правозащитники призвали Формулу-1 «поддержать свою приверженность правам человека» и осудить заключение Наджи.



Адвокат Формулы-1 Саша Вудворд Хилл ответил тем, что в Формуле-1 уверены, что арест «не имеет ничего общего с протестом вокруг Гран-при Бахрейна». «Хьюман Райтс Вотч» назвали эту позицию «абсурдной».

Напомним, что в 2011 году Гран-при Бахрейна не состоялся из-за акций протеста.