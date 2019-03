The Chemical Brothers выпустили ремикс про Формулу-1. В клипе — пилот-собака

Британский музыкальный коллектив The Chemical Brothers опубликовал ремикс своей новой композиции We’ve Got to Try, которая будет выпущена завтра, 8 марта. Трёхсекундный ремикс получил название WGTT15000BPM F1 NEEEUM MIX и посвящён предстоящему старту нового сезона Формулы-1.



Для создания ремикса The Chemical Brothers ускорили песню до 15 тыс. битов, чтобы соответствовать 15 тыс. оборотов в минуту, которые способны выдавать нынешние турбомоторы Формулы-1. Как отмечается в сообщении пресс-службы Формулы-1, получившаяся трёхсекундная песня станет «новой глобальной звуковой идентичностью двигающейся вперёд Формулы-1», а песня We’ve Got to Try станет «звуком сезона-2019 Формулы-1».



В видеоклипе We’ve Got to Try, который тоже выпустят 8 марта, появится «героическая собака» по кличке Girl the Dog, которая будет управлять болидом Формулы-1 и исполнять свою миссию «выполнить невозможное».

Пилот-собака в клипе We’ve Got to Try