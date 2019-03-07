Ферстаппен: я никогда не был Безумным Максом. Я просто Макс

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился настроем перед предстоящим сезоном Формулы-1.

«Это будет уже мой пятый сезон в Формуле-1, так что больше нет никаких оправданий, нужно быть зрелыми. Я никогда не был Безумным Максом. Я просто Макс, который пытается дать команде лучший результат. Как гонщик, я всегда буду одним и тем же парнем. Я всегда стараюсь добиться наилучшего результата, не могу отсиживаться вторым или третьим. Я победитель, и я хочу выиграть каждую гонку, всегда буду бороться за победу. Если ты борешься за чемпионство, то иногда достаточно и секунды.



При каждой возможности выиграть гонку я всегда ею воспользуюсь. Моя цель — провести в Формуле-1 как минимум 15 лет. У меня впереди ещё 11 лет, но и тогда мне будет только 32. Быть может, я смогу гоняться до 36-37 или 40. Это зависит от того, будет ли мне всё ещё нравиться. Если да, то, возможно, до 42», — цитирует Ферстаппена Planet F1.