Источник: в «Уильямсе» опасались, что не успеют исправить машину к Австралии

Указания ФИА на вероятную нелегальность некоторых деталей нового болида «Уильямса» FW42 рисковали поставить под сомнение участие команды в стартовом этапе сезона-2019 Формулы-1 в Австралии, сообщает Auto Motor und Sport. «Уильямс» получил от ФИА письмо, в котором были указаны требования изменить конструкцию зеркал заднего вида и передней подвески. Если бы команда не успела внести изменения, то ей угрожала бы дисквалификация в Мельбурне.



По данным немецкого издания, некоторые члены команды сомневались, что «Уильямс» успеет подготовить к Гран-при Австралии два болида с достаточным количеством запасных частей. Однако руководство британской команды опровергло подобные слухи.



Между тем Auto Motor und Sport также рассказал о слухах касательно будущего Падди Лоу. Накануне было объявлено, что технический директор «Уильямса» по личным причинам временно покинул команду. Многие предполагают, что это только прелюдия перед официальным уходом. На пути к увольнению Лоу стоят две преграды: разрыв контракта приведёт к выплате солидной денежной компенсации, к тому же Падди является миноритарным акционером и членом совета директоров «Уильямса». По данным немецких журналистов, уход Лоу в отпуск может помочь, так как через несколько недель компенсация за увольнение может оказаться несколько ниже.

Лоу пожаловался на износ деталей болида