Логотип Mission Winnow вернётся на болид «Феррари» после Гран-при Австралии

На болиде «Феррари» снова появится логотип Mission Winnow, однако случится это на последующих после Австралии этапах Формулы-1. Об этом RaceFans сообщил директор по связям с общественностью Philip Morris Томмазо ди Джованни.

Ранее «Феррари» был вынужден отказаться от упоминаний Mission Winnow на своей машине и форме сотрудников, которыми они будут пользоваться во время Гран-при Австралии. Причиной стали ужесточившиеся законы региона, где пройдёт гонка, по борьбе с рекламой курения. Mission Winnow является совместной программой «Феррари» и табачной компании Philip Morris.

«Mission Winnow останется титульным спонсором «Феррари» в 2019 году. Тем не менее в Австралии мы будем работать иначе, чем в других странах. Мы объявим дополнительные подробности в преддверии гонки в Мельбурне.

Хотя мы и признаём позицию штата Виктория, мы по-прежнему считаем, что Mission Winnow соблюдает соответствующие законы, касающиеся нашей деятельности во всем мире. Mission Winnow не рекламирует и не будет рекламировать табачные изделия или электронные сигареты под маркой Philip Morris», — сказал ди Джованни.