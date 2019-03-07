Боттас: нет смысла сильно беспокоиться, если «Мерседес» отстанет в Мельбурне

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас считает, что не стоить излишне волноваться, если его команда будет уступать конкурентам в начале сезона-2019. По словам финского гонщика, командная работа «Мерседеса» поможет им нагнать соперников на длинной дистанции чемпионата.

«Конечно, было бы здорово быть конкурентоспособными в Мельбурне, и это, безусловно, наша цель. Мы знаем, что нам это под силу, у нас сильная команда. Но если мы будем отставать, то тогда придётся догонять. У нас невероятная команда с невероятными возможностями и людьми. Я думаю, что мы сможем нагнать, это не что-то невозможное, так как впереди долгий сезон.



По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне будет серьёзная гонка улучшений. Если в Мельбурне мы будем отставать, чего, надеюсь, не будет, то нет смысла сильно беспокоиться или унывать. Дело будет за тяжёлой командной работой.



Безусловно, команда работает над тем, чтобы набрать хорошую форму, и мы продолжаем прогрессировать. По крайней мере, есть несколько областей, в которых, по мне, болид сделал весомый шаг вперёд. По сравнению с прошлым годом, машина стала лучше на медленных поворотах. Также есть улучшения в некоторых других областях», — цитирует Боттаса Motorsport Week.