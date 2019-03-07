Грожан считает, что в работе с шинами у пилотов должна быть полная свобода

Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что пилотам должны давать больше свободы в вопросе работы с шинами.



«Я считаю, что нам должны дать полную свободу в работе с шинами. Возможности выбрать давление в шинах, развал, базовую температуру. Это то, что я чувствую из прошлого — так было в Формуле «Рено», Формуле-3, GP2. Там можно играться с этим и приспосабливать болид под себя.



Рабочая температура шин в 80 градусов — это слишком в некоторых местах. Пока у нас не было возможности встретиться с членами профсоюза пилотов, но я уверен, что мы проведём встречу на первом этапе в Австралии и всё обсудим. Возможно, я — единственный, кто так считает. Что ж, в таком случае я адаптируюсь. Но нам приходится снова заново выучить многие вещи, которые мы знали ранее», — приводит слова Ромена Грожана RaceFans.