Боттас считает, что в новом сезоне станет проще обгонять с использованием DRS

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подчеркнул, что в предстоящем сезоне серьёзно увеличиться эффект от использования DRS.



«Я преследовал другой болид только на протяжении одного круга, и впереди была только однат машина, а не несколько. Да, ощущения немного лучше, чем были в прошлом, но всё равно чувствуется эффект потери прижимной силы, поскольку у болида её по-прежнему много. В любом случае, в турбелнтности вы сербёзно теряете прижимную силу, несмотря на то, что переднее крыло стало намного более простым.



Однако машина стала вести себя более предсказуемо при следовании за соперником. Так что, я думаю, что всё достаточно хорошо. Большой эффект может оказать DRS. Стало гораздо больше эффекта ускорения на прямых. Так что всё движется в верном направлении. Будет гораздо проще обгонять, если у тебя есть темп», — приводит слова Боттаса RaceFans.