Команды боятся позволить кому-то тестировать шины-2021. Исключение — «Уильямс»

Команда Формулы-1 «Уильямс» предоставит специальный болид для тестов шин 2021 года. Об этом написал в «Твиттере» автоспортивный журналист Тобиас Грюнер.



«Пирелли» попросила команды создать специальный болид для испытаний шин на сезон 2021 года. Команды согласились, что только одному коллективу будет разрешено поставлять такой болид — «Уильямсу». Многие инженеры в паддоке обеспокоены несправедливым преимуществом. Учитывая то, что «Уильямс» сейчас далеко позади, это было бы допустимо.

Нет, это не шутка. Но пока неизвестно, заинтересованы ли в этом в «Уильямс» и есть ли у них дополнительные ресурсы на создание специального болида. Если нет, то в «Пирелли» будут искать другое решение», — написал в своём «твиттере» Тобиас Грюнер.



Стоит отметить, что специальный болид для тестов подразумевает под собой машину, которая будет адаптирована под уже существующие правила на сезон 2021 года, в котором Формулу-1 ждут серьёзные перемены.