В ФИА позволили «Уильямсу» изменить конструкцию подвески лишь частично

5 марта стало известно, что в ФИА нашли несоответствие техническому регламенту Формулы-1 в передней подвеске нового болида «Уильямса». Британскую команду обязали изменить её конструкцию, в частности вопросы вызывали два элемента — дополнительный рычаг позади нижнего треугольного рычага и резиновый кожух на верхнем треугольном рычаге. Но уже сегодня, 7 марта, появилась информация о том, что один из них всё же было разрешено оставить, сообщает Autosport.

Что касается изменения конструкции зеркал заднего вида, которую в «Уильямсе» также вынуждены менять согласно требованиям ФИА, сообщается, что их обновлённый вариант не использовался командой никогда.При этом ранее предполагалось, что уже в ходе второй серии предсезонных тестов в Барселоне на болиде были установлены их легальные образцы.

Источник: в «Уильямсе» опасались, что не успеют исправить машину к Австралии