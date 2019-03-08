Уэббер: нас ждёт отличная борьба за титул, и, надеюсь, до последнего этапа

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1, а также от Гран-при Австралии, который пройдёт с 15 по 17 марта в Мельбурне.

«Подписания новых пилотов рядом команд было воодушевляющим. Это одна из причин, по которой я так жду старта сезона. Нас ждёт отличная борьба за титул и, надеюсь, она будет длиться до последнего этапа. Вместе с тем, факт в том, что у нас было всего восемь дней предсезонных тестов и многие ответы мы получим лишь в Мельбурне.

Три топ-команды по-прежнему впереди, но теперь «Мерседес» немного отстал. «Феррари» лидирует, но в сложных погодных условиях великолепная аэродинамика «Ред Булл» может сыграть большую роль. Кроме того, всегда нужно учитывать и фактор Ферстаппена. Думаю, что в Австралии он будет рисковать и станет отличным соперником", — приводит слова Уэббера Speedweek.