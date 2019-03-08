Кэри уверен, что правила на 2021 года будут согласованы вовремя

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри уверен, что новый свод правил на 2021 год будет согласован в срок.

В конце 2020-го заканчивается действие договора между командами Формулы-1 и ФОМ, известного как Договор согласия. Однако пока нет точного технического регламента на 2021 год. ФИА потребовала её у Формулы-1 к июню текущего года.

«Я думаю, что мы хорошо продвинулись во всех переговорах. Есть много сторон, с которыми нужно иметь дело. Что касается вопроса о призовых, то мы работаем над этим уже некоторое время. У нас были дискуссии по этому поводу. Обсуждения проходили тет-а-тет. Мы не делаем это публично. Если мы не делаем публичных заявлений, это не означает, что переговоры не ведутся. Проходит много обсуждений. Мне кажется, мы достигли приличного прогресса. Мы доберёмся туда, куда нам нужно добраться, в необходимое время», — цитирует Кэри RaceFans.