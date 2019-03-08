Риккардо: у «Рено» изменится подход по работе с обновлениями

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо заявил, что у французской команды изменится подход к работе с обновлениями. По его словам, «Рено» может достичь существенного успеха в гонке развития.

«Я думаю, что философия «Рено» в этом году в работе с обновлениями будет совершенно другой. Изменятся план и структура. Я буду частью этого процесса. Я доверяю ему и надеюсь, что мы будем на шаг впереди. Для «Рено» в некотором роде захватывающим моментом является то, что в последние несколько лет мы играли в догонялки по силовому агрегату. Я всегда остаюсь оптимистом и чувствую, что в этом сезоне мы продвинемся в улучшении болида и продолжим сокращать разрыв», — цитирует Риккардо Motorsport.