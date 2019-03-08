Марко — об авариях Гасли: он больше не должен позволять себе такое

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что пилоту его команды Пьеру Гасли стоит пилотировать более аккуратно. На предсезонных тестах француз разбивал машину дважды.

«Я считаю, что у нас тоже есть шансы на чемпионство. Переход на работу с „Хондой“ было лучшим решением. Что касается аварий Гасли, то после второй у нас закончились запасные детали. Из-за этого Ферстаппен в последний день тестов не смог отработать в полной мере.



Наше отношение к Пьеру не изменится. На тестах мы увидели, что Гасли ещё не на уровне Ферстаппена. Но мы этого тоже не ожидали. Не считая двух аварий, Гасли прекрасно себя проявил. Особенно нас задела вторая авария. Он больше не должен позволять себе такое», — цитирует Марко GrandPX.news.