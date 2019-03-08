С Боттасом будет работать гоночный инженер Хэмилтона

У пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса — новый гоночный инженер на 2019 год.



«Моя подготовка практически не изменилась. Новым является то, что у меня изменился гоночный инженер. Тони Росс перешёл на проект «Мерседеса» в Формуле-Е, и теперь со мной работает Риккардо Маскони, который был инженером Льюиса Хэмилтона.

Начало нового сезона очень важно для меня. Первая половина сезона до летнего перерыва является ключом к хорошему году. Мы увидели это в 2018 году. Я сильно отставал от Льюиса по очкам, и команда сосредоточилась на нём. Поэтому в этом году я должен рвать со старта.



Окон хочет занять моё место? Я не оказываю на себя лишнего давления. Если я выполню задачу, то команда будет довольна. Если нет, то я не заслуживаю места в «Мерседесе». Я отдам всего себя, и посмотрим, что выйдет. Я не буду доволен вторым местом после Хэмилтона. Определённо. Я хочу стать чемпионом и готов сделать для этого всё. Льюис тоже человек, даже если чрезвычайно талантлив. Но были гонки, в которых я был быстрее его», — сказал Боттас Bild.