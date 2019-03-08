Росс Браун: в «Феррари» признают, что Формула-1 должна стать более справедливой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о возможном изменении распределения доходов серии. Он отметил, что «Феррари», которая является командой, получающей наибольшее количество призовых, могут пойти на уступки в вопросе распределения денег между «конюшнями».

«Я настроен оптимистично, особенно в отношении руководства «Феррари». Они признают необходимость того, чтобы Формула-1 стала более справедливой. Мы должны признать важность «Феррари», её историю и уникальное место в этом спорте. Но в то же время нам нужно найти баланс между признанием «Феррари» как очень важной команды и справедливым распределением для остальных.



Некоторые из вас говорили, что большого прогресса не будет, но я обещаю вам, что прогресс огромен. Мы устремлены на лимит бюджета, говорят, что ничего не поменялось, но это неправда», — цитирует Росса Брауна Reuters.