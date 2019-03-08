Хюлькенберг: Риккардо — сильный оппонент, но я с нетерпением жду этого вызова

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг высказался о своём новом напарнике по команде Даниэле Риккардо.



«Для меня важно провести год успешно. Ты говоришь так, будто превзойти Даниэля легко. Полегче! Посмотрим, как пойдут дела. Я хочу убедиться, что я показываю свой лучший уровень. Только тогда я смогу сказать, что я сделал всё, что мог.



Обычно в моей карьере этого было достаточно, чтобы превзойти моего напарника. Но в этом году рядом со мной новый парень, так что посмотрим, как пойдет. Риккардо — сильный оппонент, но я с нетерпением жду этого вызова и рад ему. Он классный парень, мы давно знаем друг друга и иногда вместе делаем что-либо. Мы оба достаточно опытны, поэтому знаем, как находить выход в различных обстоятельствах



Я просто хочу удовлетворить и себя и команду, отплатив „Рено“ за доверие, которое они оказали мне. Мы хотим продолжать расти вместе. Придут подиумы или нет, зависит от того, будем ли мы достаточно конкурентоспособны. Но это не то, на что ты можешь влиять как гонщик», — цитирует Хюлькенберга GPToday.