Р. Браун: после смерти Маркьонне в «Феррари» творился беспорядок

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о шансах «Феррари» на завоевание титула в 2019 году, а также рассказал, что помешало «Скудерии» выиграть чемпионат в минувшем сезоне.

«Феттель более чем способен выиграть титул. В команде сейчас спокойная обстановка, а машина выглядит сильно, так что у „Феррари“ есть все шансы. В прошлом сезоне, после смерти Маркьонне, в команде творился беспорядок и очевидно, что между Арривабене и Бинотто существовало напряжение. Это непростая атмосфера. В то же время, если вы собираетесь победить „Мерседес“ и Льюиса Хэмилтона, то всё должно быть идеально. Чувствую, что этот год сложится для „Феррари“ лучше, чем минувший», — приводит слова Брауна The Guardian.