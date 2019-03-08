Хаккинен: у «Альфа Ромео» появится много новых болельщиков

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен отдал должное работе, проделываемой командой «Альфа Ромео», отметив, что у неё появится много новых фанатов.

«Я бы сказал, что их машина выглядит иначе. Дело не только в ливреи или в названии команды, но и в конструкции болида в целом. С первых дней тестов „Альфа Ромео“ продемонстрировала отменную скорость, команда адаптировалась к новым правилам.

Что касается нового названия команды, то это возвращает в автоспорт большую харизму. Думаю, что у «Альфа Ромео» появится много новых болельщиков. До сегодняшнего дня они проделывают прекрасную работу", — приводит слова Хаккинена GrandPrix.



В сезоне-2019 цвета «Альфа Ромео» будут защищать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.