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Хаккинен: у «Альфа Ромео» появится много новых болельщиков

Хаккинен: у «Альфа Ромео» появится много новых болельщиков
Авто / Формула-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен отдал должное работе, проделываемой командой «Альфа Ромео», отметив, что у неё появится много новых фанатов.

«Я бы сказал, что их машина выглядит иначе. Дело не только в ливреи или в названии команды, но и в конструкции болида в целом. С первых дней тестов „Альфа Ромео“ продемонстрировала отменную скорость, команда адаптировалась к новым правилам.

Что касается нового названия команды, то это возвращает в автоспорт большую харизму. Думаю, что у «Альфа Ромео» появится много новых болельщиков. До сегодняшнего дня они проделывают прекрасную работу", — приводит слова Хаккинена GrandPrix.

В сезоне-2019 цвета «Альфа Ромео» будут защищать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

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