Грожан: «Хаас» будет способен атаковать с первой гонки сезона

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился ожиданиями от Гран-при Австралии, который пройдёт с 15 по 17 марта в Мельбурне. По словам француза, болид команды достаточно подготовлен, чтобы иметь возможность атаковать.

«Тесты прошли хорошо. Важно то, что мы получили от болида хорошие ощущения. Это важно для старта сезона, и это позволит начать чемпионат на высокой ноте. Да, в ходе тестов у нас были некоторые проблемы с надёжностью, но мы с этим справились. Уверен, что мы будем способны атаковать с первого же этапа. Сейчас мы будем подводить базу для настроек, а в Бахрейне и Китае мы уже будем вносить коррективы.

Пока сложно сказать, где мы находимся по сравнению с конкурентами. Сначала подождём результатов первых гонок сезона», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».