На тестах в Барселоне «Хаас» тренировал пит-стопы по 10–12 раз в день

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что в преддверии старта сезона Формулы-1 в команде особенный упор делали на тренировку пит-стопов. По словам функционера, этот элемент работы в ходе тестов отрабатывался по 10 раз в день.

«Конечно, мы помним какие у нас были проблемы с пит-стопами в Мельбурне в минувшем году. Потому в этот раз мы делаем упор на то, чтобы прибыть в Австралию подготовленными. Мы отрабатывали этот элемент на машине образца 2018 года. В Барселоне мы могли себе позволить это делать каждый год, даже невзирая на то что новый болид не всегда был доступен. Каждый день весь персонал тренировал пит-стопы по 10–12 раз», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Напомним, на Гран-при Австралии в 2018 году обе машины «Хааса» не сумели финишировать в гонке как раз из-за неудачно проведённых пит-стопов.