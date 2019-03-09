Аль-Кассими выиграл первый этап Бахи Дубая, Васильев — четвёртый

На втором этапе Кубка Мира по бахам в Дубае состоялся первый гоночный день: прошёл первый спецучасток длиной 202 км. Спецучасток носит назание Rostamani Arabian Automobiles — в честь одного из спонсоров Бахи Дубая.



Шейх Халид Аль-Кассими на Peugeot одержал победу, опередив польского пилота Якуба Пшигонски на 48 секунд. Поляк выступает на новой для себя машине MINI Buggy — на песчаной трассе он даже умудрился пробить колесо. В 2 минутах и 9 секундах от Пшигонски завершил день чешский гонщик Мартин Прокоп, который перед самым финишем застрял в дюне.



Застрял на дюне и потерял время и экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. Им пришлось ехать первый спецучасток открывающим экипажем и прокладывать дорогу для других. После финиша гонщики вспомнили, что сегодня 8 марта, и поздравили женщин с праздником.