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Аль-Кассими выиграл первый этап Бахи Дубая, Васильев — четвёртый

Аль-Кассими выиграл первый этап Бахи Дубая, Васильев — четвёртый
Авто / Дакар-2019

На втором этапе Кубка Мира по бахам в Дубае состоялся первый гоночный день: прошёл первый спецучасток длиной 202 км. Спецучасток носит назание Rostamani Arabian Automobiles — в честь одного из спонсоров Бахи Дубая.

Шейх Халид Аль-Кассими на Peugeot одержал победу, опередив польского пилота Якуба Пшигонски на 48 секунд. Поляк выступает на новой для себя машине MINI Buggy — на песчаной трассе он даже умудрился пробить колесо. В 2 минутах и 9 секундах от Пшигонски завершил день чешский гонщик Мартин Прокоп, который перед самым финишем застрял в дюне.

Застрял на дюне и потерял время и экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. Им пришлось ехать первый спецучасток открывающим экипажем и прокладывать дорогу для других. После финиша гонщики вспомнили, что сегодня 8 марта, и поздравили женщин с праздником.

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